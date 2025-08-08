Россиянку оштрафовали за слово «хохлы» в домовом чате

В Бурятии женщину осудили за разжигание национальной ненависти. Ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.

По данным Железнодорожного районного суда Улан-Удэ, она использовала слово «хохлы» в адрес мужчины из домового чата. К этому ее побудила фамилия мужчины, которая заканчивалась на «-о».

Суд назначил ей штраф в 10 тысяч рублей. Женщина попыталась обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии, но суд оставил его в силе.

За агрессивное и неуважительное общение в чате дома можно получить уголовное наказание, рассказала ранее юрист Елена Рудакова. За использование ненормативной лексики — штраф или административный арест. Беседа соседей — это публичное пространство, где действуют такие же правила, как и в других местах.