Юрист объяснил, запрещено ли употреблять слово «хохол»

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT пояснил, что ответственность за использование слова «хохол» зависит от контекста. По его словам, само по себе сленговое название национальности не всегда образует правонарушение — многое определяется тем, в каких обстоятельствах и с какой целью оно применялось.

Юрист отметил, что в произведениях искусства или в случае, когда человек употребляет слово по отношению к себе без негативного подтекста, наказание не наступает. Однако, подчеркнул он, при использовании таких выражений в уничижительном ключе с целью оскорбления или разжигания неприязни может применяться статья о возбуждении ненависти.

Комментируя случай в Бурятии, Хаминский указал, что суд штрафовал жительницу Улан-Удэ не за отдельное слово, а за совокупность высказываний в домовом чате, которые носили оскорбительный характер по национальному признаку. По данным суда, женщина, обращаясь к соседу, употребляла фразы «Все хохлы подлые» и «Все говно заканчивается на „-о“».

Хаминский рекомендовал воздерживаться от любых высказываний, которые могут быть восприняты как унижение по национальному признаку, чтобы избежать правовых последствий и сохранять взаимное уважение.

Суд назначил женщине штраф в размере 10 тысяч рублей, Верховный суд Бурятии оставил это решение без изменений.