Суд не вынес приговор обвиняемому в зверской расправе над двухлетней девочкой в Самаре

Обвиняемый в убийстве двухлетней девочки в Чапаевске заявил о невиновности

Неожиданный поворот произошел в деле о гибели двухлетней девочки в Чапаевске. Обвиняемого в изнасиловании и убийстве, 36-летнего Сергея В., должны были осудить, но расследование продолжится. Об этом 360.ru рассказала мать погибшей Юлия Прокаева.

«Должно было быть последнее слово, но продолжится следствие. <… > Внутри девочки, дочери моей, не было спермы. Будут вызывать экспертов», — сообщила она.

По версии следствия, в начале августа 2024 года мужчина воспользовался тем, что ребенок находился во дворе без присмотра. Сергей заманил девочку в заброшенное здание, надругался над ней и избил. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Мать убитой уверена в виновности Сергея. Она хочет, чтобы подсудимого наказали по всей строгости.

«От себя хочу, чтобы он испытал все то же самое в многократном размере, что доставил моей девочке», — сказала она.

Юлия добавила, что подозреваемого она знала с детства. Никто не мог и подумать, что он совершит подобное преступление.

«Мы с ним с детства дружили. Он был вхож в нашу семью. <… > Все следствие он признавал вину и все судебное заседание до тех слов, пока ему не дали слова. Говорит, что он этого не мог делать», — объяснила она.

Ранее правоохранители задержали в Петербурге гражданина Таджикистана, которого заподозрили в изнасиловании четырехлетнего мальчика. Мужчина незаконно находился на территории страны. Следователи возбудили уголовное дело.