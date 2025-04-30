Иностранец изнасиловал четырехлетнего мальчика на детской площадке в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге задержали мигранта за надругательство над 4-летним

Правоохранители задержали в Петербурге гражданина Таджикистана, которого заподозрили в изнасиловании четырехлетнего мальчика. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Жительница Невского района обратилась в полицию и рассказала, что на детской площадке неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына. По подозрению в педофилии оперативники уголовного розыска задержали 18-летнего мигранта, который незаконно находился на территории страны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обвиняемого поместили в изолятор до избрания судом меры пресечения.

Ранее неизвестный мужчина изнасиловал подростка-инвалида у железнодорожной станции Лигово в Санкт-Петербурге. Извращенец схватил парня за руку, затащил в общественный туалет и там над ним надругался.

О случившемся сотрудникам полиции сообщила бабушка пострадавшего. Преступника объявили в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.