Суд арестовал петербуржца, помахавшего пенисом перед авто с ребенком

В Петербурге суд арестовал на 14 суток местного жителя, который при дорожном конфликте решил показать свой половой орган. Об этом Lenta.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Кировский районный суд отправил в спецприемник петербуржца, который 7 марта продемонстрировал свой пенис женщине-водителю на Трамвайном проспекте. Мужчина признал вину, а свой поступок назвал глупостью, отметив, что уже сам себя наказал.

Видео, снятое пострадавшей, опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке». На кадрах видно, как мужчина в кепке расстегнул штаны, вынул свой половой орган и показал водителю.

Конфликт произошел из-за того, что мужчина, управлявший Renault Duster, лихачил на дороге, поэтому пострадавшая обогнала его. Мужчине это не понравилось. В машине девушки находился еще и ребенок.

Прошлой осенью в Краснодаре голый мужчина бегал по улице с садовой тяпкой и кидался на прохожих, пока его не успокоили правоохранители.