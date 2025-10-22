Голый мужчина кидался на людей в Краснодаре

Полицейские в Краснодаре задержали местного жителя, который вышел на улицу голым и кидался на окружающих с металлическим предметом в руках. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу.

ЧП произошло в поселке Знаменский, где на Грушевой улице появился голый мужчина и начал бросаться на окружающих с садовой тяпкой. Он несколько раз ударил пытавшегося его успокоить жильца соседнего дома и скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили личность и задержали злоумышленника, им оказался ранее не судимый 38-летний местный житель. В отделе он рассказал, что напился и ночью пошел купаться, но потом не смог найти одежду и отправился в чем мать родила к подруге. Свое дальнейшее поведение возмутитель спокойствия объяснить затруднился.

Ранее в Солнечногорске движение автомобилей парализовала голая женщина. Она запрыгнула на проезжающую машину и ругалась матом на прохожих.