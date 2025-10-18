Суд арестовал крупного регионального чиновника

Зампреда правительства Ивановской области Арсеньева арестовали на два месяца

В Иванове задержали заместителя председателя правительства области и руководителя департамента здравоохранения Антона Арсеньева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Решение принял Октябрьский районный суд. Он удовлетворил соответствующее ходатайство ФСБ. Арсеньев проведет под стражей как минимум два месяца — до середины декабря.

Чиновника заподозрили в превышении полномочий, которое привело к серьезным последствиям. Следователи считают, что он мог действовать из личной выгоды.

Постановление суда еще не вступило в силу. Подробностей расследования пока нет.

Ранее в субботу, 18 октября, в Петербурге арестовали главу ассоциации частных детективов Матушкина. Его заподозрили в госизмене. Накануне в Уфе задержали чиновника-взяточника, который встретил оперативников с улыбкой.