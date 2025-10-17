В Уфе чиновник с улыбкой встретил свое задержание по делу о взятке

В Уфе сотрудники ФСБ задержали чиновника Госкомитета Башкортостана по жилищному и строительному надзору. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета .

По версии следствия, летом 2024 года начальник отдела вместе с руководством ведомства получил от предпринимателя 200 тысяч рублей. Деньги предназначались за подписание положительного заключения о соответствии объекта капитального строительства проектной документации и требованиям закона. Средства, как утверждают следователи, передавались через начальника организационно-контрольного отдела комитета.

Во время задержания чиновник встретил сотрудников ФСБ без сопротивления — с улыбкой произнес: «Ну, давно ждал! Устал!», после чего ему надели наручники.

По решению суда фигуранта отправили под стражу. Следователи продолжают проверку: изучаются другие возможные эпизоды коррупции в Госкомитете. По делу уже проходят бывшие и действующие сотрудники ведомства.

