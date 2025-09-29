Студенты обезвредили устроившего резню в колледже Архангельска

Задержать напавшего на педагогов в архангельском техникуме помогли студенты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

По предварительным данным, бывший студент колледжа напал с ножом на двух сотрудниц учебного заведения. Двух женщин госпитализировали.

«Подозреваемый был обезврежен находящимися в здании студентами и передан прибывшему наряду патрульно-постовой службы полиции, после чего доставлен в следственные органы», — отметили в полиции.

Сейчас на месте работают следователи и оперативники. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

По предварительным данным, бывший студент напал на техникум в Архангельске, мстя за отчисление. При этом мать молодого человека была уверена, что сын по собственному желанию забрал документы из учебного заведения. По ее словам, подросток конфликтовал с однокурсниками. Другие студенты рассказали, что устроивший резню «репетировал» свое нападение в «Майнкрафте».