Студенты обезвредили устроившего резню в колледже Архангельска
МВД: напавшего с ножом на работников техникума Архангельска обезвредили студенты
Задержать напавшего на педагогов в архангельском техникуме помогли студенты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.
По предварительным данным, бывший студент колледжа напал с ножом на двух сотрудниц учебного заведения. Двух женщин госпитализировали.
«Подозреваемый был обезврежен находящимися в здании студентами и передан прибывшему наряду патрульно-постовой службы полиции, после чего доставлен в следственные органы», — отметили в полиции.
Сейчас на месте работают следователи и оперативники. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».
По предварительным данным, бывший студент напал на техникум в Архангельске, мстя за отчисление. При этом мать молодого человека была уверена, что сын по собственному желанию забрал документы из учебного заведения. По ее словам, подросток конфликтовал с однокурсниками. Другие студенты рассказали, что устроивший резню «репетировал» свое нападение в «Майнкрафте».