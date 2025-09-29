В Архангельске отчисленный студент напал на техникум с ножом

В Архангельске отчисленный студент техникума строительства и экономики пришел туда с ножом и попытался устроить резню. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, пострадали две преподавательницы, их отправили в больницу. Сейчас 18-летнего нападавшего уже задержали, против него возбуждено уголовное дело.

По информации Telegram-канала 112, молодого человека скрутили сами бывшие однокашники.

Ранее подросток с молотком и ножами напал на учеников средней школы в Воронежской области, перед этим написав на странице в соцсетях: «Вам не жить, я уже близко». Однако он никому не успел причинить вреда, его быстро задержали. Теперь его ждет психиатрическая экспертиза.