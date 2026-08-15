Дмитрия Сидорова уволили с должности ректора МГИК

В Московском государственном институте культуры сменился ректор, Дмитрия Сидорова освободили от должности. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова .

«Исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры назначена Софья Митрофанова. <…> Дмитрий Сидоров свобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу», — написала глава Минкультуры.

Митрофанова — медиаменеджер и кинопродюсер, член Совета при президенте России по культуре и искусству. Министр пожелала новому руководителю вуза успехов.

Московский государственный институт культуры в прошлом году отпраздновал 95-летний юбилей. Отмечали с размахом, на представлении в Государственном Кремлевском дворце присутствовали более пяти тысяч зрителей.