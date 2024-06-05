Блогера Илью Варламова оштрафовали на 30 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал блогера Варламова за публикации без плашки иноагента

Блогера Илью Варламова* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Таганский районный суд Москвы признал Варламова* виновным по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в Сети.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — написала пресс-служба инстанции.

Ранее на блогера составили протокол по статье о дискредитации российской армии. За это ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Год назад суд оставил Варламова* в списке иноагентов. В реестре Минюста он оказался 23 марта 2023 года.

* Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.