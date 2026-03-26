Студентка из Подмосковья пропала после вылета в Сербию через Стамбул

В Подмосковье начали поиски студентки, пропавшей после отъезда за границу

Студентка из Подмосковья Кристина Меньшенина перестала выходить на связь после отъезда в Сербию через Стамбул. Родные предположили, что дочь могла попасть в беду по пути. Об этом мать девушки Елена рассказала 360.ru.

По словам матери, 21-летняя Кристина уехала из дома 26 февраля. Близким она сказала, что летит в Сочи. Позже семья выяснила, что на самом деле девушка отправилась в Сербию через Стамбул.

Некоторое время она писала родным и выходила на видеосвязь, однако с 17 марта связь полностью оборвалась.

«Начиная с 17-го числа она полностью не выходит на связь, то есть вообще нигде, и в общем связь прекратилась», — сказала женщина.

Мать пропавшей девушки уточнила, что дочь жила самостоятельно и не посвящала семью в свои планы. Родным она говорила, что находится у подруги, однако Елена усомнилась, что такая подруга вообще существовала.

«Она врала, мне кажется, нет у нее никакой подруги», — заявила мать.

Семья попыталась восстановить маршрут Кристины по своим каналам и пришла к выводу, что девушка находилась в Стамбуле. После этого ее след потерялся.

«Я поэтому и паникую, что я вообще ничего не знаю», — пожаловалась Елена.

Мать студентки также сообщила, что обратилась в консульства и направила запросы в Турцию и Сербию. Турецкая сторона уже вышла на связь и пообещала собрать документы в течение трех дней. Родные продолжили поиски вместе с волонтерами.

