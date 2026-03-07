Пермячка с двумя именами вышла из дома и загадочно исчезла

В Перми 27-летняя девушка с двумя именами вышла из дома и бесследно исчезла

В Перми ищут 27-летнюю Людмилу Силину, которая более недели не выходит на связь. Об исчезновении девушки сообщил портал 59.ru .

По данным волонтеров поискового отряда имени Ирины Бухановой, девушка ушла из дома на улице Мира 26 февраля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Как отмечают поисковики, ранее девушку звали Эльмира Трушкова — она сменила имя и фамилию. В ориентировках указывают оба имени, чтобы помочь тем, кто мог знать ее раньше или кому она могла представиться прежними данными.

К поискам подключились волонтеры из других регионов. Ориентировки распространяют в том числе в Ростове-на-Дону — там поиском занимается отряд «Дельта». Предполагается, что девушка могла направляться на юг страны.

Подруга пропавшей рассказала, что 28 февраля девушку якобы видели дальнобойщики. По их словам, она пыталась автостопом добраться до Сочи. При этом с собой у нее не было ни телефона, ни банковских карт.

Ранее вертолет Ми-8 обнаружил и эвакуировал братьев, пропавших в тундре на Чукотке.