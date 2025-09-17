Студент избил однокурсника в Наро-Фоминске, нападение сняли на камеру

Прокуратура начала проверку после видео с избиением студента в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске начали проверку после избиения студента в местном техникуме. Как сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры, 16 сентября один из учащихся напал на одногруппника и несколько раз ударил его по голове и телу.

По данным ГУ МВД по Московской области, пострадавшего госпитализировали, всех участников происшествия установили и опросили в присутствии родителей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, после ее результатов примут процессуальное решение.

Источник 360.ru уточнил, что избитый находится в детском клиническом центре имени Рошаля. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей носа, гематому и ушибы головы.

Другой источник описал избитого мальчика как тихоню, который никого не обидит. Он предположил, что причиной агрессии могло стать то, что молодой человек встречался с девушкой, которую в группе считали изгоем.

