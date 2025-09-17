Группа подростков жестоко избила сверстника в Тюмени

В Тюмени группа подростков устроила акт «воспитания», выразившийся в жестоком избиении ровесника. Об этом сообщил nashgorod.ru .

Попавший в интернет видеоролик демонстрирует сцену, где несколько молодых людей сначала наносят удары оппоненту ремнем, а потом избивают его ногами. Полиция установила личности участников конфликта и направила собранные материалы в Следственный комитет.

Предположительно, мальчик подвергался нападению на протяжении 10 минут. Подростки открыто использовали грубую лексику, мотивируя свои действия желанием «воспитать» потерпевшего.