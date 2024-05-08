Строящийся ангар в Петропавловске-Камчатском загорелся на пяти тысячах «квадратов» | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 19:20 Строящийся ангар в Петропавловске-Камчатском загорелся на пяти тысячах «квадратов» МЧС: в Петропавловске-Камчатском загорелся ангар на 5000 кв. м

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В Петропавловске-Камчатском загорелся строящийся ангар на площади в пять тысяч квадратных метров. Видео с места ЧП показала пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло на морском вокзале. По предварительным данным, пострадавших среди сотрудников нет.

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На место происшествия прибыли 15 единиц техники и 55 специалистов.

В ночь на 8 мая в селе Калинино Михайловского района Приамурья произошел пожар на арочном складе зерна. Общая площадь возгорания составила порядка 900 квадратных метров, огонь уничтожил свыше 380 тонн зерна.

Для ликвидации последствий возгорания привлекли две автоцистерны, одну единицу специальной техники и 17 сотрудников МЧС.

Накануне крупное кирпичное производство вспыхнуло в Смоленске. В результате ЧП в цеху частично обвалилась крыша, официальная информация о пострадавших не поступала.