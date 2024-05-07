Пожар на кирпичном заводе в Смоленске ликвидировали | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 12:04 Пожар на кирпичном заводе в Смоленске ликвидировали МЧС: крупный пожар на кирпичном заводе в Смоленске ликвидирован РИА «Новости»

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Крупный пожар в Смоленске, где горел цех по производству кирпича, полностью ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что пожарные не дали огню перекинуться на соседние здания. Специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания.

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Пожар на улице Лавочкина произошел в ночь на вторник, 7 мая. Площадь возгорания составила 1,5 тысяч квадратных метров. Во время работ частично обрушилась крыша пострадавшего цеха. Информация о пострадавших не поступала.

Тушением пожара занимались 50 сотрудников МЧС, ни задействовали 14 единиц техники. Ранее крупный пожар произошел на территории исторического здания в Рязанской области.