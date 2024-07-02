Строительный кран загорелся на севере Москвы

Башенный кран загорелся на стройке на Выборгской улице в Москве. О ЧП утром 2 июля 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.
На месте происшествия следуют спасатели. Сейчас в районе стройки наблюдается густой черный дым, добавил он. Все обстоятельства случившегося уточняются.
Днем ранее шквалистый ветер уронил строительный кран в Невском районе Санкт-Петербурга. В результате никто не пострадал.
UPD: пожар на кране ликвидировали методом самозатухания, уточнил собеседник 360.ru. В результате происшествия никто не пострадал. Площадь возгорания уточняется.
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