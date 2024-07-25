Строительный кран рухнул на дорожной развязке в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге строительный кран упал на Дунайском проспекте

Фото: Unsplash

Строительный кран повалился на строящуюся дорожную развязку в Санкт Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка».

Кран упал на проезжую часть неподалеку от бизнес-центра «Континент» — на развязке Дунайского проспекта и Московского шоссе. Техника загородила дорогу, поэтому водителям пришлось ехать по одной полосе. Информация о пострадавших не поступала, к месту ЧП приехала скорая.

Журналисты отметили, что причиной падения стрелы крана могло стать нарушение правил — крановщик не установил противовес. Очевидцы опубликовали видеозапись с места ЧП, сообщил сайт kp.ru.

Ранее в Москве оператор крана потерял сознание на высоте 32-го этажа на стройке в Кожевническом переулке. Крановщик мог погибнуть из-за передозировки наркотиками.

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