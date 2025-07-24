Кран рухнул в Волжском порту и попал на видео, делом заинтересовалась прокуратура

Падение крана в Волжском речном порту стало поводом для прокурорской проверки

В Волгоградской области из-за сильного ветра в Волжском речном порту упал кран. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Кран рухнул, как уточнили в ведомстве, на фоне неблагоприятных погодных условий. Мощные порывы ветра свернули несколько опор, башня механизма покосилась.

В момент аварии оператора в кабине не было. Никто не пострадал.

Сразу после происшествия Волгоградская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности.

По ее итогам власти решат вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Ураган накрыл Волгоградскую область в ночь на четверг, 24 июля. Жители Волжского, города-спутника Волгограда, остались без электричества. Порывы ветра сорвали крышу со школы.