Строительные леса обрушились у станции метро «Каширская» в Москве

На здании Научного центра РАМН на улице Москворечье на юге Москвы рухнули строительные леса. Пострадали несколько человек, сообщил 360.ru источник.

Под завалами оказались трое, их уже извлекли и передали скорой помощи. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.

Столичное управление МЧС сообщило, что получившие травмы — рабочие, которые ремонтировали здание. Внутри никого не было.

На лесах находились четыре человека. Двоих отправили в больницу с переломами, двое отказались от госпитализации.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла расследование происшествия на контроль.

Ранее три человека пострадали при обрушении строительных лесов во время реконструкции здания в Старопименовском переулке. Двоим из них потребовалась госпитализация: одного отправили в институт Склифосовского, другого — в Боткинскую больницу.