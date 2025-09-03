Три человека пострадали при обрушении строительных лесов в Москве

Обрушение строительных лесов произошло в здании в Старопименовском переулке, 5, в Тверском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Он уточнил, что помещение находится на реконструкции. В результате обрушения лесов пострадали три человека. Один из них потерял сознание, другой получил ушибы, третьему пришлось провести реанимационные действия.

«Увезли двоих в больницу. Одного в Склиф, другого в Боткинскую», — добавил источник.

Похожая история ранее произошла в Севастополе. Там при обрушении строительного крана погиб один человек, еще два получили травмы. Причина падения строительной техники не уточнялась.