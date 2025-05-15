Строители начали активно разбирать завалы выгоревшего при теракте «Крокуса»

В сгоревшем во время теракта здании концертного зала «Крокус Сити Холла» в Красногорске начались оживленные работы. На это обратил внимание «МК» .

Демонтаж концертной площадки начался еще в конце апреля, чуть больше чем через год после трагедии. Пару месяцев назад обстановка здесь была довольно оживленной: на парковке стояли автомобили, а в соседних павильонах проходили выставки и другие мероприятия.

Сейчас все павильоны закрыты, а в огороженном «Крокусе» появились бригады рабочих. Они убрали стеклопакеты, которые были внешней оболочкой здания, и приступили к разбору крыши. На опубликованных в Сети кадрах видно, что стены и перекрытия концертной площадки покрылись копотью, внутри покосились столбы и свисают провода.

Ранее подростки опубликовали в социальных сетях видео, как один из них катался на электросамокате по территории концертного зала «Крокус». Спустя некоторое время правоохранители установили их личности и доставили в отдел следственных органов.