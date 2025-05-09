Полиция задержала двух тиктокеров за хулиганство в «Крокусе»

Полицейские задержали двух подростков, катавшихся на электросамокате по территории концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, ее коллеги из Подмосковья установили личности подростков-хулиганов, прокатившихся по территории разрушенного пожаром концертного зала. Она напомнила, что полицейские обнаружили во время мониторинга сети Интернет видео, где было видно, как два мальчика устроили там заезд.

«Сотрудниками полиции в результате проведенных мероприятий установлены двое подростков 2009 года рождения, один из которых катался на электросамокате, а второй осуществлял видеосъемку», — уточнила Волк.

Она отметила, что подростков доставили в следственные органы.

Ранее председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев раскритиковал детей за подобное поведение, назвав это «запредельным цинизмом». По его словам, подростки поглумились над памятью людей, погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» и скорбью их семей. В конце апреля RT сообщал, что дела четверых обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл» сначала передадут в прокуратуру, а потом уже на рассмотрение в военный суд в июне 2025 года.