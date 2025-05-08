Подростки опубликовали в TikTok гонки на самокатах в сгоревшем «Крокусе»

Заезд на самокатах в сгоревшем после теракта здании концертного зала «Крокус Сити Холл» устроили два подростка. Видео они опубликовали в TikTok. Внимание на ролик обратили пользователи Pikabu .

В комментариях они подчеркнули, что территория сгоревшего концертного зала закрыта и сейчас там расположена строительная площадка.

«Почему туда так легко попасть — вопрос к охране. Во-вторых, устраивать развлекушки на месте гибели почти двух сотен человек — как минимум кощунство», — написали читатели.

Пользователи обратили внимание, что самокаты подростки взяли в прокат и на транспортных средствах есть номера. Они призвали владельца выяснить данные малолетних вандалов.

В ноябре прошлого года приехавшие в Москву блогерши из Владимирской области организовали встречу с подписчиками рядом со сгоревшим концертным залом «Крокус Сити Холла».

На опубликованном видео, снятом на месте, девушки объявили «что сейчас будут устраивать теракт». Сочли шутку очень удачной и рассмеялись. Подмосковный СК увидел в поведении приезжих публичное оправдание терроризма.

В результате блогерши записали новое видео с извинениями. Они объяснили, что видео находилось в частной переписке, но каким-то образом утекло в Сеть и стало публичным.