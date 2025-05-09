Стресс или голод. Врач объяснил массовый обморок 12 школьников на параде Памяти под Ульяновском

В Ульяновской области 12 школьников пострадали во время парада Памяти. Они падали в обморок, некоторых тошнило. Коллективное недомогание у детей могло произойти по ряду причин, объяснил в беседе с 360.ru врач-невролог, руководитель реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.

Он отметил, что кратковременная потеря сознания происходит на фоне стресса, переутомления или голода.

«Допустим, дети долго ждали мероприятие, был большой промежуток времени без еды. И на фоне голода, волнения, плюс ко всему, возможно, звучала трагическая музыка. В итоге все эти комплексные воздействия могли привести к синкопальному состоянию — обмороку», — пояснил собеседник 360.ru.

Эксперт предположил, что, возможно, в школе была слишком плохая организация процесса праздничного мероприятия. К тому же во время парада Памяти сильно нагнетали ситуацию эмоционально и психологически.

Эпизод падения одного ребенка также мог стать дополнительным стрессом, особенно для детей младшего возраста, они могли еще больше испугаться и тоже упасть в обморок.

Собеседник 360.ru также не исключил, что в этой группе детей могла присутствовать инфекция, которая спровоцировала такие серьезные последствия и ухудшение состояния школьников.

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