Школьники начали падать в обморок во время парада Памяти под Ульяновском

Более 10 детей пострадали в ульяновском селе Большое Нагаткино во время парада Памяти. ЧП произошло 7 мая, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местные СМИ.

По неподтвержденным официально данным, недомогание почувствовали 12 детей. Школьники падали в обморок, одних тошнило, других трясло.

В региональном Минздраве изданию «Коммерсант-Волга» заявили, что плохо стало нескольким детям, шестерых отвезли в больницу, а потом отпустили домой. Госпитализация никому не потребовалась.

Причиной недомогания стали не отравление и не кишечная инфекция, подчеркнули в ведомстве.

«Детям поставлен диагноз „вегетососудистая дистония“ (ВСД), рекомендовано амбулаторное наблюдение педиатра по месту жительства», — заключили в пресс-службе.

Также проверку по факту случившегося проведет Роспотребнадзор.