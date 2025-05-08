Стелу в честь партизанки Веры Волошиной открыли в деревне Головково в Наро-Фоминске

Вера Волошина — советская партизанка разведывательного отряда воинской части № 9903, действовавшего по заданию штаба Западного фронта. Во время поручения в районе деревни Головково она спасла товарищей и попала в плен, но ценную информацию нацистам не рассказала. Ее казнили 29 ноября 1941 года.

Вера Волошина родилась в Кемеровской области. Она отправилась в Москву учиться в Институте физической культуры и спорта, однако по состоянию здоровья перевелась в Институт кооперативной торговли Центросоюза СССР.

Во время войны она рыла окопы, чтобы замедлить наступление нацистов, а после ее зачислили в партизанский отряд воинской части № 9903 Западного фронта. На ее счету — семь удачных засылок в тылу врага.

21 ноября 1941 года в составе группы Бориса Крайнова девушка отправилась на боевую операцию в Верею. В районе деревни Головково в Наро-Фоминске 29 ноября она спасла товарищей, приняв на себя удар противника, и получила серьезное ранение. Ее взяли в плен. Допросы и пытки не смогли сломить ее волю. Нацисты повесили Веру Волошину в этот же день. Во время казни она пела песню «Интернационал», а в конце вскрикнула: «Прощайте, товарищи!». Ей было всего 22 года.