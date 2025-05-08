Стелу в честь партизанки Веры Волошиной открыли в деревне Головково в Наро-Фоминске
Вера Волошина — советская партизанка разведывательного отряда воинской части № 9903, действовавшего по заданию штаба Западного фронта. Во время поручения в районе деревни Головково она спасла товарищей и попала в плен, но ценную информацию нацистам не рассказала. Ее казнили 29 ноября 1941 года.
Вера Волошина родилась в Кемеровской области. Она отправилась в Москву учиться в Институте физической культуры и спорта, однако по состоянию здоровья перевелась в Институт кооперативной торговли Центросоюза СССР.
Во время войны она рыла окопы, чтобы замедлить наступление нацистов, а после ее зачислили в партизанский отряд воинской части № 9903 Западного фронта. На ее счету — семь удачных засылок в тылу врага.
21 ноября 1941 года в составе группы Бориса Крайнова девушка отправилась на боевую операцию в Верею. В районе деревни Головково в Наро-Фоминске 29 ноября она спасла товарищей, приняв на себя удар противника, и получила серьезное ранение. Ее взяли в плен. Допросы и пытки не смогли сломить ее волю. Нацисты повесили Веру Волошину в этот же день. Во время казни она пела песню «Интернационал», а в конце вскрикнула: «Прощайте, товарищи!». Ей было всего 22 года.
В деревне Головково в Наро-Фоминске на месте гибели Веры установлен мартиролог, лицей поблизости носит ее имя. В прошлом году земляки Веры Волошиной с Кузбасса предложили высадить аллею кедров в ее честь.
«Я узнал, что здесь Вера Волошина похоронена, купил кедры за наличные в нашем питомнике, и 20 штук привезли сюда. Сейчас мы привезли сюда стелу, которую установили», — сказал участник Парада Победы 1945 года, почетный гражданин Кемерово Анатолий Терехов.
Спустя год делегация из Кемеровской области снова прибыла в Наро-Фоминск на открытие стелы. Во время митинга звучали стихи в исполнении учеников лицея имени Героя России Веры Волошиной.
«Благодаря нашим кемеровчанам и нам мы сохраним память об этом человеке. Так сложилось, что в те годы на этих молодых ребят и девчонок пришлись тяжелейшие годы войны», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.
Открытие стелы Веры Волошиной в деревне Головково приурочили к празднованию 80-летия Великой Победы.