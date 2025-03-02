Стрелок в Мытищах распылил газовый баллончик перед конфликтом
Прокуратура: мужчина в Мытищах перед стрельбой в ТЦ распылил газовый баллончик
Перед стрельбой в торговом центре «Красный кит» в Мытищах мужчина распылил газовый баллон в сторону охранников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Московской области.
В ведомстве уточнили, что ЧП произошло примерно в 17:10 в воскресенье. Конфликт начался с того, что охранники не пустили мужчину в здание, после чего он пустил в ход баллончик с газом.
После этого дебошир покинул здание, но затем вернулся с травматическим пистолетом и совершил несколько выстрелов.
«Мытищинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего и привлечение правонарушителя к ответственности, — заявили в пресс-службе.
Один из охранников ТЦ в беседе с 360.ru рассказал, что одного человека ранили в ногу, а у другого «что-то со спиной».
Сотрудница торгового центра отметила, что посетители быстро эвакуировались из здания после первых же звуков стрельбы.
«Мы просто быстро выбежали, и все. Услышала звуки, народ побежал в мою сторону, меня случайно ударили по голове, а так все нормально. Через 30 минут уже вернулись обратно», — добавила она.
В пресс-службе главка МВД по Московской области сообщали, что злоумышленника уже задержали. В ведомстве подтвердили информацию о трех пострадавших, полицейские начали проверку. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.