Напавший на школу в Одинцове девятиклассник признал вину

Устроивший нападение в Успенской школе в Горках-2 в Подмосковье девятиклассник признался в содеянном. Об этом сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«Допрос идет. По предварительным данным, вину признает», — заявила она.

Нападение на школу произошло утром 16 декября. Подросток в балаклаве убил четвероклассника, а также ранил охранника, попытавшегося его остановить. Еще школьник распылил в здании перцовый баллончик.

Девятиклассника задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об убийстве. На место ЧП прибыли сотрудники городской прокуратуры, остальные обстоятельства произошедшего выясняют.

Нападавшего подростка в школе всегда воспринимали как тихого мальчика, неспособного на такой поступок. Кроме того, ребенок хорошо учился и имел плохую оценку только по обществознанию.