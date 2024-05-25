Стрелявшего по полицейским петербуржца нейтрализовали

В Санкт-Петербурге силовикам удалось нейтрализовать мужчину, который открыл огонь по полицейским. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Квартиру на Народной улице, где забаррикадировался стрелок, взяли штурмом бойцы СОБРа.

«СОБР в соответствии с законодательством применил табельное оружие. Злоумышленник нейтрализован», — уточнили в Росгвардии.

По данным «Фонтанки», мужчину застрелили при оказании сопротивления.

В пресс-службе петербургского главка МВД уточнили, что сотрудники полиции получили сообщение о конфликте со стрельбой на Народной улице.

Когда они прибыли на место, злоумышленник убежал к себе, забаррикадировался в квартире и начал стрелять по правоохранителям. Для подкрепления на место прибыли бойцы Росгвардии.

Очевидец стрельбы на Народной улице в комментарии 360.ru заявил, что всего услышал четыре выстрела.

По данным СМИ, полицию на место вызвал продавец магазина, в которого выстрелил из травматического пистолета 59-летний уроженец Чечни. Две недели назад сотрудник торговой точки сделал ему замечание о курении в неположенном месте, и он пришел отомстить обидчику.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев предварительно подтвердил, что стрелком оказался его земляк.

«Это 59-летний Лечи Алханов, который, по предварительной информации, неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей», — написал Дудаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ни о каком терроризме или экстремизме речи в данном случае не идет, и призвал не распространять слухи и не раздувать межнациональный конфликт.