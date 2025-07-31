Стрелявший из пневматики с балкона в Ленинском округе мужчина ранил ребенка

Устроивший «охоту» на прохожих с пневматической винтовкой житель жилого комплекса в деревне Коробово Ленинского городского округа ранил 11-летнего мальчика. О состоянии ребенка 360.ru рассказала его мать.

Она подчеркнула, что сын просто гулял с друзьями, когда двое мужчин вышли на балкон и начали стрелять по детям.

«В моего ребенка попали. Чувствует он себя нормально. Гематома на животе», — заявила мать пострадавшего мальчика.

Она добавила, что про стрелков ничего не знает, но сын ей сказал, что уже видел этих хулиганов. Мать мальчика отметила, что сейчас в ситуации разбирается полиция, которая завела уголовное дело.

Стрельба с балкона высотного дома в деревне Коробово Ленинского городского округа прозвучала в минувшую среду, 30 июля. Местные жители заявили, что такое развлечение придумали себе двое мужчин, принесших на балкон пневматическую винтовку и устроивших стрельбу по детям.