Мужчина открыл стрельбу из пневматики по прохожим с балкона в Ленинском округе

Звуки стрельбы раздались во дворе высотного дома деревни Коробово в Ленинском городском округе. Об этом 360.ru сообщили жильцы дома, которые поделились кадрами с места происшествия.

Собеседники пояснили, что на балконе находились двое мужчин, один из которых из пневматической винтовки стрелял по детям.

«В мальчика попал, я с коляской шла прямо рядом, мог и в нас попасть», — заявила местная жительница.

Она подчеркнула, что уже вызвала на место полицию и привлекла охрану дома. Что именно стало причиной неадекватного поведения мужчин пока неизвестно.

В первой половине июля полиция Санкт-Петербурга задержала жениха и шафера, открывших стрельбу около ЗАГСа на Капитанской улице. Выяснилось, что молодой человек и его друг решили порадовать гостей внеплановым «салютом». Против молодожена и его шафера завели уголовное дело о хулиганстве.