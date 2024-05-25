Петербуржец выстрелил в полицейских и забаррикадировался в квартире

В Петербурге мужчина устроил стрельбу и закрылся от полиции в квартире

В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина начал стрелять по сотрудникам полиции, а после забаррикадировался в квартире. Об этом сообщило «МВД Медиа» .

ЧП произошло в доме № 5 на Народной улице. В полицию сообщили о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия.

На место оперативно прибыли правоохранители. Увидев их, злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире.

Сейчас полицейские совместно с Росгвардией принимают меры по задержанию стрелка, заключили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.