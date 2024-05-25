Появились кадры с места стрельбы по полицейским в Петербурге

Мужчина четыре раза выстрелил в сторону сотрудников правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. Очевидец случившегося заявил 360.ru, что после этого стрельба прекратилась.

«Было всего четыре выстрела, сейчас все оцепили, выстрелов нет. У машины Росгвардии прострелены два окна», — отметил он.

На снимке, который предоставил собеседник 360.ru, виден служебный автомобиль, который стоит во дворе дома. Рядом с ним никого нет.

В пресс-службе ГУ МВД по городу уточнили, что информация о конфликте со стрельбой на Народной улице, 27, поступила в днем 25 мая.

«На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции, но злоумышленник успел скрыться», — заявили в ведомстве.

Его личность удалось установить. Но, когда к месту жительства стрелка приехали правоохранители, он начал стрелять по ним и забаррикадировался в квартире. Полиция вместе с Росгвардией принимает меры, чтобы задержать мужчину.