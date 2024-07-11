Стреляли и брызгали перцовкой. Появились подробности массовой драки в Челябинске

Источник 360.ru: подростки открыли стрельбу во время массовой драки в Челябинске

Одному из участников массовой драки в Челябинске потребовалась медицинская помощь, так как ему повредили ухо. Об этом 360.ru рассказала очевидица событий.

«Стреляли в мужиков, перцовкой брызгали, друзей моих отпинали», — отметила она.

Собеседница 360.ru сообщила, что в момент стрельбы находилась совсем рядом. Девушка знала всех участников драки и пыталась их разнять.

«Я нормально с ними общалась, но в итоге я их не смогла остановить», — призналась она.

Девушка добавила, что одному из парней повредили ухо, и ему пришлось ехать в больницу.

«У меня другу чуть ухо не сломали, оно опухло сильно и сине-черное было. Мы думали, ухо сломали, в итоге он в больницу поехал, все нормально», — объяснила она.

Потасовка началась на улице 40-летия Победы — две компании подростков повздорили и устроили массовую драку. Сотрудники полиции выяснили, что один из участников избил другого и взял у него мобильный телефон. Позже правоохранители задержали 19-летнего местного жителя.