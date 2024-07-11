«Иди сюда!» Толпа подростков устроила уличные разборки в Челябинске

В Челябинске во дворе дома на улице 40-летия Победы две компании подростков устроили уличную разборку. Очевидцы сняли массовую драку на видео, кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, как подростки избивают лежащего на земле человека. После этого раздается громкий звук, похожий на выстрел. Одни участники потасовки попытались убежать, другие решили их догнать. На видео слышно, как кто-то из них кричит «Иди сюда!».

Информация о драке поступила в ГУ МВД России по Челябинской области. На место потасовки выехали правоохранители. Они опросили свидетелей и выяснили, что между двумя компаниями подростков произошел конфликт, в ходе которого один из участников побил другого и забрал сотовый телефон.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР ОП „Северо-Западный“ по горячим следам задержан подозреваемый, 19-летний местный житель», — рассказали в МВД.

В июне похожий случай произошел в Улан-Удэ. Там толпа подростков избила 15-летнюю девочку.