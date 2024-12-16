Стрельбу открыли на уроке в христианской школе в США

ABC News: несколько человек пострадали из-за стрельбы в школе в Висконсине

Неизвестный устроил стрельбу в школе в американском штате Висконсин. Есть пострадавшие, сообщил телеканал ABC News.

«Полиция в Мэдисоне в штате Висконсин занимается расследованием стрельбы в христианской школе. Известно о нескольких пострадавших», — отметили в сообщении.

По данным телеканала, в школе учащиеся обучаются от детского сада до 12-го класса. Обстоятельства стрельбы устанавливаются.

Ранее после конфликта 16-летний ученик расстрелял юношей в городе Джоппатаун в штате Мэриленд. В результате нападения один из них погиб. Подозреваемого в стрельбе задержали по горячим следам.

В штате Джорджия вооруженный человек пробрался на территорию средней школы и начал стрелять. Несколько учеников получили серьезные ранения, их доставили на вертолетах в госпиталь.