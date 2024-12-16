Стрельбу открыли на уроке в христианской школе в США
ABC News: несколько человек пострадали из-за стрельбы в школе в Висконсине
Неизвестный устроил стрельбу в школе в американском штате Висконсин. Есть пострадавшие, сообщил телеканал ABC News.
«Полиция в Мэдисоне в штате Висконсин занимается расследованием стрельбы в христианской школе. Известно о нескольких пострадавших», — отметили в сообщении.
По данным телеканала, в школе учащиеся обучаются от детского сада до 12-го класса. Обстоятельства стрельбы устанавливаются.
Ранее после конфликта 16-летний ученик расстрелял юношей в городе Джоппатаун в штате Мэриленд. В результате нападения один из них погиб. Подозреваемого в стрельбе задержали по горячим следам.
В штате Джорджия вооруженный человек пробрался на территорию средней школы и начал стрелять. Несколько учеников получили серьезные ранения, их доставили на вертолетах в госпиталь.