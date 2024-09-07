Один подросток погиб при стрельбе в школе в штате Мэриленд

NYT: один человек погиб во время стрельбы в школе в штате Мэриленд

В США началась стрельба в школе. Один из учеников погиб. Об этом сообщила газета The New York Times .

По данным местных полицейских, происшествие случилось в городе Джоппатаун в штате Мэриленд. Все началось с драки в одном из мужских туалетов. Вооруженный подросток выстрелил в 15-летнего юношу и скрылся с места ЧП.

«Школьные медсестры оказали помощь пострадавшему, после чего его доставили на вертолете в травматологический центр больницы Джонса Хопкинса в Балтиморе, где он впоследствии скончался», — написали журналисты.

Подозреваемого в стрельбе задержали, им оказался 16-летний ученик школы. За четыре дня нового учебного года он появился в учреждении первый раз.

Ранее похожая ситуация произошла в штате Джорджия. Вооруженный человек проник на территорию средней школы и открыл стрельбу. Несколько человек пострадали, их госпитализировали.