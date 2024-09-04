Неизвестный расстрелял людей в школе на северо-востоке Джорджии

NYP: несколько человек пострадали во время стрельбы в школе в Джорджии

Вооруженный человек ворвался на территорию средней школы Апалачи в Уиндере, штат Джорджия, сообщила газета New York Post . Злоумышленник открыл стрельбу, несколько человек получили ранения.

На место происшествия прибыли полицейские. Пострадавших погрузили в вертолеты и отправили в больницы. По предварительным данным, пострадали минимум два человека.

«Призываю всех присоединиться к моей семье в молитве за безопасность тех, кто находится в наших классах», — заявил губернатор Джорджии Брайан Портер Кемп.

Пока неизвестно, задержали ли правоохранители нападавшего. По словам главы штата, полицейские продолжат работу с федеральными партнерами. ФБР уже в курсе ситуации.

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