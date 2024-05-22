Стрельба из-за свитера. Мать пострадавшего подростка рассказала о нападении в Подмосковье

Подросток напал на сверстника с пистолетом из-за дорогого свитера в Люберцах Московской области. Мать пострадавшего мальчика рассказала 360.ru о случившемся.

По словам женщины, ее сына в подъезде дома поджидал с пистолетом незнакомый подросток. Он хотел ограбить мальчика. Нападавший был не один — его привела на место преступления знакомая девочка.

«У нас дорогая кофта была, более 90 тысяч рублей», — объяснила собеседница 360.ru.

Нападавший подросток потребовал отдать дорогостоящую вещь и для устрашения применил оружие. Правда, стрелял он в воздух.

«Нет, травмы не получил. Только испугался», — рассказала мать ребенка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения с применением оружия. По версии следствия, 17-летний подозреваемый в подъезде жилого дома напал на 15-летнего подростка, угрожая ему пистолетом.

«В настоящее время жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает», — уточнила пресс-служба следственного управления СК России по Московской области. Прокуратура Московской области сообщила, что нападение произошло на улице Кирова. Подозреваемый вооружился травматическим пистолетом. Началась проверка.

Ранее подросток набросился на 10-летнюю школьницу в Самаре. Нападавший избил девочку и попытался ее задушить. Пострадавшую защитил прохожий, ее доставили в больницу.