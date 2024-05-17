Появилось видео нападения подростка на 10-летнюю девочку у мемориала в Самаре | 360°

Эксклюзив 17 мая 2024, 14:54 Появилось видео нападения подростка на 10-летнюю девочку у мемориала в Самаре Источник 360.ru: самарский школьник избил и пытался задушить 10-летнюю девочку

Читать 360 в

Подросток набросился на 10-летнюю школьницу в самарском микрорайоне Южный Город. Он избил девочку и попытался ее задушить, в результате пострадавшую доставили в больницу. Видеозапись с нападением появилась в распоряжении 360.ru.

Драка произошла у мемориала воинской славы в Самаре. На кадрах видно, что при конфликте присутствовали еще несколько подростков. Агрессивный юноша напал на ребенка, но через какое-то время в драку вмешался проходивший мимо взрослый мужчина, сообщил Telegram-канал «Самара Новости».

Реклама

СК начал проводить доследственную проверку по факту совершения противоправных действий, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в Салавате неизвестные избили школьников, участвовавших в фотосессии для выпускного альбома. По словам матери одного из пострадавших, четыре подростка получили травмы и ушибы.