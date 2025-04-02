Стратегический ракетоносец Ту-22М3 ВКС России разбился под Иркутском

Дальний ракетоносец Ту-22М3 ВКС России упал в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале .

Авиакатастрофа произошла в Усольском районе. Ракетоносец упал неподалеку от деревни Буреть. Очевидцы сообщили прессе, что сначала услышали взрыв, за ним последовала яркая вспышка, начался пожар.

Экипаж Ту-22М3 — четыре человека. Летчики успели катапультироваться. Один из них погиб.

Жертв среди мирного населения нет, не фиксировали и разрушений жилых домов. На место происшествия прибыла поисково-спасательная бригада. Специалисты эвакуируют экипаж. Сюда же прибыли сотрудники МЧС.

Предварительная причина крушения — техническая неисправность.

В середине марта вертолет Ми-8 упал в Ленобласти. Его экипаж погиб.