Экипаж погиб при крушении вертолета Ми-28 в Ленобласти
Вертолет Ми-28 потерпел крушение в безлюдной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Экипаж погиб. Полет выполнялся без боекомплекта», — заявили в оборонном ведомстве.
На место происшествия оперативно прибыла группа спасателей. Для расследования причин происшествия направили комиссию из состава Воздушно-космических сил.
Как уточнил 78.ru, вертолет разбился в Волосовском районе у деревни Шуговицы. В составе экипажа было два человека.
В конце октября прошлого года вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Кировской области. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия. В ходе операции они обнаружили тела троих погибших.
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