Экипаж погиб при крушении вертолета Ми-28 в Ленобласти

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в безлюдной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Экипаж погиб. Полет выполнялся без боекомплекта», — заявили в оборонном ведомстве.

На место происшествия оперативно прибыла группа спасателей. Для расследования причин происшествия направили комиссию из состава Воздушно-космических сил.

Как уточнил 78.ru, вертолет разбился в Волосовском районе у деревни Шуговицы. В составе экипажа было два человека.

В конце октября прошлого года вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Кировской области. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия. В ходе операции они обнаружили тела троих погибших.