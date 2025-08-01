Страшные кадры. Момент гибели изобретателя самодельного вертолета попал на видео

Момент гибели изобретателя самодельного вертолета под Кировом попал на видео

В Кировской области во время испытаний самодельного вертолета погиб изобретатель Владимир Трапезников. Видео появилось в распоряжении 360.ru.

Летательный аппарат убил 88-летнего изобретателя Владимира Трапезникова на глазах людей, которые собирались запечатлеть полет.

Мужчина увлекался авиамоделированием и собирал собственные модели летательных аппаратов. На этот раз он собрал вертолет и хотел протестировать его, но в момент раскрутки винта конструкция разрушилась и одна из оторвавшихся лопастей попала ему в голову.

Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры сообщила о начале проверки безопасности полетов. В ведомстве отметили, что летательный аппарат не регистрировали.

«Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — подчеркнули в пресс-службе.

Трапезников умер в Омутнинской районной больнице, куда его отвезли после ЧП.