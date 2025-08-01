Российский изобретатель погиб из-за самодельного вертолета: инженеру было почти 90 лет

В Кировской области изобретатель-инженер погиб при попытке взлета на самодельном вертолете. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, 88-летний мужчина славился авиамоделированием и собирал летательные аппараты собственного производства. Среди наиболее удачных моделей — «Вятич», «Амфибия» и «Росинант».
Изобретатель тестировал новый вертолет, однако на взлете конструкция разрушилась, оторвавшаяся лопасть ударила его по голове. Пострадавшего отвезли в Омутнинскую больницу, но спасти не смогли.
Ранее в Самарской области самодельный плавучий дом с отдыхающими перевернулся в Красноглинском районе на Волге. Спасателям удалось вытащить из воды трех пассажиров.
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