Странный денежный перевод нашли в смартфоне погибшей в Клину школьницы

Источник 360.ru: текст о суициде нашли в смартфоне погибшей в Клину школьницы

На железной дороге в Клинском городском округе погибла 17-летняя школьница. В заметках ее смартфона следователи обнаружили текст суицидального содержания, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло вечером 23 марта в районе платформы Ямуга. На 549-м километре перегона Решетниково — Клин обнаружили тело девушки, возраст которой не сразу удалось установить из-за сильных повреждений.

Погибшей оказалась десятиклассница, проживавшая в Клину, дочь участника СВО. При себе у школьницы был мобильный телефон, в заметках которого нашли текст суицидального содержания.

Родственники девушки заявили о странностях в ее смерти, сообщил mk.ru. По их словам, найденное в смартфоне письмо резко отличалось от манеры, в которой обычно общалась погибшая. Семья уверена, что заметку писал другой человек.

Также выяснилось, что за два дня до смерти десятиклассница сделала денежный перевод. Она перечислила все свои сбережения — 250 тысяч рублей — неизвестному контакту. Родственники предположили, что школьница стала жертвой мошенников. Следователи начали проверку по факту случившегося.

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