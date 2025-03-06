Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье

Мужчина погиб на железнодорожном переходе в подмосковных Бронницах. Информация о случившемся появилась в Telegram-канале «Подслушано электрички Москвы».

По данным источника, авария произошла накануне вечером. Около 21:03 по местному времени пассажирский поезд «Кисловодск — Москва» сбил мужчину на 57 километре.

Водитель состава пытался избежать аварии и применил экстренное торможение, но это не помогло. В результате ЧП пострадавший лишился головы и умер.

Из-за аварии поезд задержался на 15 минут.

Накануне нетрезвый житель Москвы попал под электричку на Ярославском направлении. Ему отрезало ногу, сообщил источник 360.ru. Мужчину вызволили с помощью спинального щита. Пострадавшего забрала скорая помощь.

В конце февраля электричка сбила мужчину около станции «Нижегородская» на МЦД. Пострадавший лишился обеих ног и скончался.