Странную смерть жительницы Перми объяснили несчастным случаем

В Сети появилась информация о девушке из Перми, которую якобы изнасиловали и повесили на заборе. Силовики считают, что погибшая 18-летняя Надежда сама решила перелезть через ограду, не удержалась, упала на штырь и умерла на месте, сообщил Telegram-канал Baza .

Сотрудники бара рассказали правоохранителям, что погибшая с подругой пришли в заведение в сильном алкогольном опьянении. Всего в баре находились семь посетителей.

Надежда отошла в туалет, но оттуда уже не вернулась. Подруга некоторое время ждала подругу, искала ее по бару, а затем вызвала такси и уехала домой. Как именно Надежда покинула заведение, пока неизвестно.

«Девушка была в состоянии алкогольного опьянения, предположительно решила покинуть заведение через задний двор, а там забор, поставила на лавку стул, пыталась перелезть через него и сорвалась», — уточнил источник 360.ru.

В СМИ появилась версия, что девушку похитили незнакомцы-мигранты, надругались над ней, а потом повесили на заборе. Однако следствие склоняется к тому, что причиной смерти стал именно несчастный случай, и криминальная составляющая отсутствует. По факту случившегося проводится проверка.